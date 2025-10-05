Falscher Sirenenalarm sorgt für Aufregung in Hamburg

Ein falscher Sirenenalarm hat in Hamburg am Abend für große Aufregung bei vielen Bewohnern der Hansestadt gesorgt. (Archivbild/ Illustration) Soeren Stache/dpa

Hamburg (dpa) –

Ein falscher Sirenenalarm hat in Hamburg am Abend für große Aufregung bei vielen Bewohnern der Hansestadt gesorgt. «Die Sirenen eben waren wegen Hochwasser und hätten eigentlich nur in Overwerder ausgelöst werden sollen! Es ist alles gut und KEIN Fliegeralarm!», teilte die Polizei Hamburg noch am selben Abend auf X mit.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur weiter mitteilte, waren durch einen Bedienungsfehler aus Versehen alle Sirenen ausgelöst worden. Ein zweiter Sirenenalarm, der darauf folgte, war demnach das Zeichen für die Entwarnung.

Auf X teilte die Hamburger Polizei weiter mit: «Die Leitungen glühen und der Notruf kann seinen regulären Betrieb nicht mehr wahrnehmen!!!» Viele Nutzer kommentierten den Beitrag der Polizei lebhaft, berichteten von Herzrasen und Panik. Einige äußerten auch ihre Empörung über den falschen Alarm.