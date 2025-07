Falscher Notfall-Alarm in Schule sorgt für Polizeieinsatz

Eine zunächst vermutete unklare Bedrohungslage schlossen die Einsatzkräfte an der Schule in Hamburg später aus. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein technischer Defekt an einer Alarmanlage für Notfälle in einer Schule in Hamburg-Rönneburg (Bezirk Harburg) hat einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der Schulleiter rief die Polizei, als die interne Anlage Alarm meldete, wie ein Sprecher der Hamburger Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Eine zunächst vermutete «unklare Bedrohungslage» schlossen die Einsatzkräfte vor Ort demnach schnell aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt der Anlage aus. Eine Fachfirma soll das Gerät jetzt überprüfen.