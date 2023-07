Falsche Polizistin geht der echten Polizei ins Netz

Laatzen (dpa/lni) –

Die Polizei in Laatzen bei Hannover hat eine Frau gefasst, die sich als Polizeibeamtin ausgegeben und einer Seniorin einen sechsstelligen Geldbetrag gestohlen hat. Das 89 Jahre alte Opfer sei in der Vergangenheit mehrfach von falschen Beamten angerufen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Immer wurde die Seniorin gebeten, Bargeld und Wertgegenstände an einem vereinbarten Ort zu hinterlegen. Die 89-Jährige fiel auf die Masche herein. Am Ende kam ein sechsstelliger Geldbetrag zusammen.

Erst als die Seniorin einen Zeitungsartikel über diese Art des Betrugs las, wurde ihr bewusst, dass sie reingelegt wurde. Sofort meldete sie sich bei der Polizei. Noch während der Aufnahme der Anzeige meldeten sich die falschen Beamten wieder für eine weitere Übergabe. Diesmal schalteten sich die Ermittler ein. Zivile Einsatzkräfte konnten am Mittwoch am Übergabeort schließlich eine 41 Jahre alte Frau festnehmen. Gegen sie wird nun wegen des gewerbsmäßigen Bandenbetruges ermittelt.