Falsche Polizisten in Hannover vor Gericht: Urteil

Hannover (dpa/lni) – Gleich in zwei Prozessen befasst sich das Landgericht Hannover mit mutmaßlichen Betrügern, die sich als falsche Polizisten ausgegeben haben sollen. Im ersten Fall (Az.: 34 KLs 12/18) wird heute das Urteil erwartet, wie ein Sprecher des Landgerichts ankündigte. Etwa 60 000 Euro sollen die vier Angeklagten im April und Mai 2018 als Teil einer Bande in der Türkei von ihren fünf Opfern erbeutet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gewerbsmäßigen beziehungsweise bandenmäßigen Betrug vor.

Mit Trickanrufen und indem sie sich als Polizeibeamte ausgaben, sollen die Gauner ihre zwischen 1931 und 1944 geborenen Opfer dazu gebracht haben, Bargeld und Wertgegenstände wie Goldbarren im Wert von rund 40 000 Euro vor ihrer Haustür oder in einer Bankfiliale abholen zu lassen. Die Anrufe sollen aus der Türkei von einer angeblich deutschen polizeilichen Notrufnummer gekommen sein.

Im zweiten Prozess (Az.: 46 KLs 27/20), der am Montag (14.00 Uhr) beginnt, sollen sich die fünf Angeklagten von September 2019 bis März 2020 in Hannover, Celle und Nienburg als Polizisten ausgegeben und ältere Menschen getäuscht haben. Die Gauner sollen in zehn Fällen rund 280 000 Euro in Geld und Wertgegenständen erbeutet haben, die ihnen die Getäuschten anvertrauten. Zuvor sollen aus der Türkei agierende Täter bei den Opfern angerufen und vor angeblichen Einbrechern gewarnt haben.