Falsche Polizisten festgenommen: Zwei Männer in U-Haft

Bielefeld (dpa) –

Die Polizei hat eine Betrüger-Bande ausgehoben, die sich als Polizisten ausgegeben und so ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht haben soll. In den vergangenen Wochen seien mehrere Wohnungen durchsucht worden, zwei der Männer im Alter von 24 und 31 Jahren seien wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Bandenbetruges in Untersuchungshaft gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Mittwoch mit. Die Tatorte lagen demnach unter anderem in Ostwestfalen-Lippe, im Münsterland und in Niedersachsen.

Die Betrüger gingen den Angaben der Ermittler zufolge so vor: Von einem Callcenter in der Türkei aus wurden die meist älteren Opfer von angeblichen Polizisten angerufen. Die sagten ihnen, dass sie Opfer eines Einbruchs werden könnten und ihre Wertsachen in Sicherheit gebracht werden müssten. Einige der Angerufenen gaben ihren wertvollen Besitz dann den falschen Polizisten oder hinterlegten ihn an mit den Tätern vereinbarten Orten. Die Betrüger kamen so an Bargeld, Schmuck, Edelmetalle und Zahlungskarten mit Pin, mit denen sie Geld abhoben.

Seit Mitte Februar seien Wohnungen in Bielefeld, Detmold und im Kreis Gütersloh durchsucht und Beweismittel und Wertgegenstände beschlagnahmt worden, teilten die Ermittler mit. Die Verdächtigen waren demnach entweder Abholer der Beute oder hatten eine koordinierende Funktion in der Gruppe. Die Polizei Bielefeld hatte bereits seit 2022 verdeckt gegen sie ermittelt.

Die Polizei betonte, dass Beamte niemals telefonisch nach Vermögen fragten und keine Wertsachen abholten.