Falsche Paketboten überfallen Mann in Hamburg

Ein Streifenwagen der Polizei fährt mit Blaulicht. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Zwei Unbekannte haben mit einer Paketboten-Masche kurz vor Weihnachten einen 43 Jahre alten Mann in seinem Haus in Hamburg-Hummelsbüttel beraubt. Einer der Räuber habe sich als Paketbote ausgegeben und habe so getan, als wolle er dem Mann an dessen Haustür ein Paket übergeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der 43-Jährige dies am Mittwochabend ablehnte, da er kein Paket erwartete, erschien ein zweiter Mann und griff den 43-Jährigen tätlich an. Der verletzte 43-Jährige flüchtete zu Nachbarn und verständigte dort die Polizei. Die Unbekannten durchsuchten sein Haus und flohen wenig später mit einem unbekannten Geldbetrag. Der verletzte Bewohner wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

