Falsche Handwerker stehlen 94-Jähriger teure Uhr

Altenholz/Kiel (dpa/lno) –

Falsche Handwerker haben in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Schmuck einer Seniorin erbeutet. Zwei Männer hätten dort am Mittwoch vergangener Woche am Reihenhaus einer 94-Jährigen geklingelt, teilte die Polizei mit. Sie wiesen die Dame darauf hin, dass eine ihrer Dachpfannen beschädigt sei. Nachdem sich die Männer für eine kurze Zeit in dem Haus aufgehalten hatten, verschwanden sie. Die Frau stellte nach eigenen Angaben im Nachhinein fest, dass eine Armbanduhr im Wert von 30.000 Euro und ein Ring fehlten.

Bereits im Januar war es in Kiel laut Polizei zu einer ähnlichen Tat gekommen. Ein Mann habe angeblich sein Geld in der Wohnung einer 84-Jährigen verstecken wollen, um es vor einem Diebstahl zu schützen. Nachdem der Mann in das Wohnzimmer gelangt war, verabschiedete er sich wieder. Die Frau habe dann bemerkt, dass ein Ring im Wert von 1.000 Euro fehlte.

Die Polizei empfiehlt, keine fremden Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. Falls doch, sollte zuvor ein Ausweis oder eine Auftragsbescheinigung verlangt werden.