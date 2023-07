Falk Schnabel wird Nachfolger von Polizeipräsident Meyer

Hamburg/Köln (dpa) –

Der bisherige Polizeipräsident der Stadt Köln, Falk Schnabel, wird ab Herbst an der Spitze der Polizei Hamburg stehen. Der 54-Jährige wird Nachfolger von Polizeipräsident Ralf Martin Meyer (63), der in den Ruhestand geht, wie die Hamburger Innenbehörde am Mittwoch mitteilte. Der in Tübingen geborene Jurist und ehemalige Leitende Oberstaatsanwalt Schnabel war den Angaben zufolge von Dezember 2020 bis April 2022 Polizeipräsident der Polizei Münster und seitdem Polizeipräsident in Köln.

«Mit Falk Schnabel gewinnen wir einen bereits amtserfahrenen Polizeipräsidenten, der die Aufgaben und Herausforderungen in einer Großstadt kennt und mit der Führung einer großen Polizeiorganisation bestens vertraut ist», sagte Innensenator Andy Grote (SPD). Schwerpunkte von Schnabels Arbeit seien zuletzt unter anderem Präsenzkonzepte für polizeiliche Brennpunkte, die vernetzte Arbeit im Bereich Drogen und Sucht sowie die Bekämpfung der Kinderpornografie gewesen. «Er bringt alles mit, um an die erfolgreiche Arbeit von Ralf Martin Meyer anknüpfen zu können und Hamburg in sicherem Fahrwasser zu halten.» Meyer war seit 2014 Polizeipräsident der Hansestadt.