Fahrzeugkontrolle: Mehrere Hundert Gramm Rohopium gefunden

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Rees (dpa/lhe) – Die Polizei hat bei einer Fahrzeugkontrolle im Kreis Kleve mehrere Hundert Gramm Drogen gefunden. Die Beamten überprüften am Rastplatz Millingen einen 31-Jährigen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der Mann habe keine gültige Fahrerlaubnis gehabt. Bei der Kontrolle des Wagens habe die Polizei hinter dem Fahrersitz 500 Gramm Rohopium gefunden.

Im Kofferraum seien in einem Boxhandschuh weitere 80 Gramm Rohopium sowie 6,2 Gramm Marihuana versteckt gewesen. In der Hosentasche habe der Mann zudem ein Einhandmesser mit sich getragen. Er sei vorläufig festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, wurde aber erst am Dienstag bekannt.

Mitteilung der Polizei