Fahrzeuge und Werkstatt brennen

Eckernförde (dpa/lno) –

Mehrere Fahrzeuge sind auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Eckernförde am Mittwochmorgen in Brand geraten. Das Feuer habe auf das Gebäude der Autowerkstatt übergegriffen, teilte die Polizei in Neumünster am Mittwochmorgen mit. Es gebe keine Verletzten. Der Brandort wurde für die noch andauernden Löscharbeiten von der Polizei weiträumig abgesperrt. Zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden konnten am Morgen noch keine Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen.