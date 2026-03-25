Fahrzeuge prallen frontal gegeneinander – Beide Fahrer tot

Herzberg am Harz (dpa/lni) –

Zwei Menschen sind beim frontalen Zusammenstoß eines Autos und eines Kleintransporters im Landkreis Göttingen gestorben. Die Fahrzeuge waren auf der Bundesstraße 27 bei Herzberg am Harz aus bisher ungeklärter Ursache am Vormittag gegeneinander geprallt, wie die Polizei mitteilte. Die Straße war dort wegen der umfangreichen Unfallaufnahme gut sechs Stunden gesperrt. Eine kreuzende Regionalbahnstrecke war ebenfalls gesperrt.

Zum Unfall war es den Angaben nach an einer Bahnüberführung gekommen. Der 20 Jahre alte Fahrer des Autos sei dort in den Gegenverkehr geraten. Das zweite Unfallopfer ist ein 57 Jahre alter Mann. Beide Fahrer wurden eingeklemmt und starben noch an der Unfallstelle. Trümmerteile fielen auch auf die Bahnstrecke.