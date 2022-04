Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen beschädigt

Bremen (dpa/lni) –

Unbekannte haben am Wochenende in Bremen mehrere Fahrzeuge mit ukrainischem Kennzeichen beschädigt. In der Nacht zu Samstag wurden in der Findorffallee und in der Friedrich-Rauers-Straße die Reifen von fünf Autos zerstochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der Nacht zu Sonntag schlug jemand in der Kölner Straße Fensterscheiben sowie Scheinwerfer von zwei Fahrzeugen ein. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Andere dort abgestellte Autos mit deutschem Kennzeichen wurden nicht beschädigt. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt wegen einer politisch motivierten Tat.