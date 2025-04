Fahrzeuge kollidieren an Kreuzung – Zwei Schwerverletzte

Springe (dpa/lni) –

Bei einer Kollision von zwei Fahrzeugen an einer Kreuzung in Springe (Region Hannover) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 36-Jährige war am Mittwochabend am Ortsteil Alferde mit einem Transporter auf eine Landstraße eingebogen, wie die Polizei mitteilte. Dabei nahm sie wohl einem Auto die Vorfahrt, mit dem es zum Zusammenprall kam.

Die Fahrerin des Transporters wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungstransporter transportiert wurde. Auch die 63-jährige Beifahrerin im Auto wurde schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut der Polizei nicht. Der 70-jährige Fahrer des Autos wurde nur leicht verletzt.