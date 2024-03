Fahrzeug prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ahnsen (dpa/lni) –

Ein 55-Jähriger ist mit seinem Fahrzeug im Landkreis Gifhorn gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Kleintransporter am Sonntag kurz nach dem Ortsausgang Ahnsen nach links von der Straße abgekommen und mit dem Baum kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Anschließend wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert. Der 55-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.