Fahrzeug kracht auf A31 in Stauende – Mann schwer verletzt

Ein Auto ist auf der A31 in ein Stauende gekracht und hat sich überschlagen. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Lingen (dpa/lni) –

Ein Fahrzeug ist auf der Autobahn 31 im Landkreis Emsland in ein Stauende gekracht, dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Lingen und Emsbüren in Fahrtrichtung Süden leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte die Frau noch versucht, mit ihrem Auto dem Stauende auszuweichen. Dennoch krachte das Fahrzeug gegen zwei andere Autos, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Beifahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Autobahn wurde laut Polizei für die Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.