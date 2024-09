Fahrzeug gerät bei Gettorf in Gegenverkehr und kollidiert

Gettorf (dpa/lno) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76 in Höhe Gettorf sind in der Nacht zwei Fahrer verletzt worden. Ein Begleitfahrzeug eines Schwertransporters war aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gelangt und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Die B 76 wurde voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Seit dem Morgen ist ein Fahrstreifen wieder frei, und der Verkehr wird an der Unfallstelle von der Polizei geregelt. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.