Husum (dpa/lno) –

Eine 42-jährige Fahrschülerin mit ihrem Motorrad ist in Südermarsch (Kreis Nordfriesland) in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und mit einem Stromverteilerkasten zusammengestoßen. Dabei verletzte sich die Frau am Dienstagvormittag schwer, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.