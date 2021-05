Mit Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Emden (dpa/lni) – Ein Fahrschüler ist in Emden mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Mann war am Samstagnachmittag im Zweiten-Polder-Weg bei Fahrübungen in einen Graben geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

