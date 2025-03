Fahrschüler im Norden erfolgreicher als anderswo

Kiel (dpa/lno) –

Fahrschüler in Schleswig-Holstein kommen im bundesweiten Vergleich relativ gut durch die Prüfungen. In allen Klassen fielen im Norden im vergangenen Jahr 35 Prozent der Probanden durch die theoretische Prüfung und 26 Prozent durch die praktische Prüfung für den Autoführerschein, wie der Tüv-Verband mitteilte. 2023 waren es 36 und 25 Prozent.

Bundesweit lag die Durchfallquote im vergangenen Jahr in der Theorie bei 41 Prozent und in der Praxis bei 30 Prozent. Den schlechtesten Wert erreichte in der Theorie Berlin mit 48 Prozent missglückter Prüfungen und in der Praxis Hamburg mit 44 Prozent. Schleswig-Holstein belegte bundesweit bei den theoretischen Prüfungen den zweiten Platz hinter Hamburg und bei der Praxis den ersten Platz vor Bayern und Rheinland-Pfalz.