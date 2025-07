Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Hamm ist am Morgen eine Fahrradfahrerin von einem Lkw erfasst worden und gestorben. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Der Unfall ereignete sich in der Sievekingsallee, die Feuerwehr wurde gegen halb sieben alarmiert. Neben dem Rettungsdienst war auch die Notfallseelsorge vor Ort.