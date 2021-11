Fahrradfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Barmstedt (dpa/lno) – Eine 81 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Barmstedt (Kreis Pinneberg) lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau sei beim Abbiegen von hinten von einem Auto angefahren worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Unfall ereignete sich bereits am Sonnabend. Beim Sturz zog sich die Seniorin schwere Verletzungen zu. Nach einer ersten Einschätzung bestand Lebensgefahr. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Hamburger Krankenhaus. Der 69 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Mitteilung der Polizei