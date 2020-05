Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Hendrik Schmidt/ZB/dpa/Symbolbild

Wenningstedt-Braderup/Sylt (dpa/lno) – Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwoch in Wenningstedt-Braderup auf Sylt von einem Lastwagen erfasst worden und ums Leben gekommen. Der Radfahrer wurde an einer Einmündung aus bislang ungeklärter Ursache von dem auf die Straße einbiegenden Lastwagen überrollt, wie die Polizei mitteilte. Der 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 66 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt.