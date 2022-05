Fahrradfahrer nach Sturz in Lebensgefahr

Ratzeburg (dpa/lno) –

Ein 65 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei aus bislang ungeklärter Ursache bei Steinburg im Kreis Stormarn nach einer abknickenden 90-Grad-Kurve mit seinem Rennrad gestürzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der 65-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall am Donnerstag den Angaben zufolge nicht beteiligt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.