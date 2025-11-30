Fahrradfahrer in Emden stürzt mit über drei Promille

Emden (dpa/lni) –

Ein 53‑jähriger Radfahrer ist am Samstagabend in Emden mit über 3,04 Promille beim Abbiegen gestürzt. Dabei verletzte er sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten entnahmen ihm eine Blutprobe und ermitteln gegen den Mann einem Polizeisprecher zufolge wegen Trunkenheit im Verkehr. Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen beginnt bei über 3 Promille eine schwere, akute Alkoholvergiftung. Mit zunehmender Alkoholwirkung steigt demnach die Gefahr für Unfälle in allen Lebensbereichen.