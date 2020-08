Fahrrad-Demo von Fridays for Future in Kiel

Kiel (dpa/lno) – Die Bewegung Fridays For Future hat am Freitag in Kiel für eine ehrgeizigere Klimaschutzpolitik in Schleswig-Holstein demonstriert. Die Polizei sprach von etwa 250 Teilnehmern. Die jungen Leute setzten sich mit ihrer Aktion am Nachmittag in der Innenstadt für ein klimaneutrales Schleswig-Holstein bis 2035 ein. Sie kritisierten, dass die Landesregierung dieses Ziel erst 2050 erreichen wolle. Lautstark forderten die Demonstranten dazu auf, statt mit dem Auto mit Rad, Bus oder Bahn zu fahren.