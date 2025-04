Fahrpreiserhöhungen in Bahnen und Bussen gelten ab heute

Kiel (dpa/lno) –

Der öffentliche Nahverkehr im Norden ist seit heute teurer. Die Fahrkartenpreise im landesweit gültigen Schleswig-Holstein-Tarif stiegen nach Angaben der Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH (NSH) um durchschnittlich fast fünf Prozent. Das Deutschlandticket, dessen Preis zum Jahreswechsel erhöht worden war, ist nicht betroffen.

Ein paar Beispiele: Eine Tageskarte für eine Person auf den Strecken Hamburg – Flensburg und Hamburg – Kiel kostet jetzt 37,90 Euro. Das sind zwei Euro mehr als zuvor. Bei Busfahrten in Kiel werden für eine Einkarte nun 2,70 Euro fällig, 30 Cent mehr als bisher. Für Fahrten in der Hansestadt Lübeck («Netz Lübeck») steigt der Preis der Einzelkarte um 20 Cent auf 3,40 Euro. In Flensburg kostet ein Busticket für Erwachsene nun 3,10 Euro. Vorher waren es 3,00 Euro.

Die Preiserhöhung sei erforderlich, um Kostensteigerungen etwa für Personal, Fahrzeuge und Ersatzmaterial auszugleichen, hieß es in einer Mitteilung von Mitte Februar. «Die jüngsten Tarifabschlüsse aus den Lohnverhandlungen können von den Verkehrsunternehmen nicht vollständig durch Einsparungen an anderer Stelle finanziert werden», machte NSH-Geschäftsführer René Reimers im Februar deutlich. Gleichzeitig könne die öffentliche Hand ihre Zuschüsse aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht erhöhen.