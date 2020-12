Fahrplanwechsel bringt Verbesserungen für Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) – Zum Fahrplanwechsel an diesem Sonntag können Pendler in einigen Regionen Niedersachsens sich auf Verbesserungen freuen. So wird die Regionalbahn Uelzen-Gifhorn-Braunschweig künftig stündlich statt alle zwei Stunden fahren, teilte die Landesnahverkehrsgesellschaft mit. Dazu erhielt der Bahnhof Rötgesbüttel ein Ausweichgleis, damit sich dort auf eingleisiger Strecke die Züge begegnen können.

«Mit einem guten Angebot verbessern wir die Mobilität und überzeugen die Bürgerinnen und Bürger, häufiger auf den Zug umzusteigen», sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). «Mit dem Stundentakt auf der Strecke von Braunschweig nach Uelzen besteht jetzt eine wirkliche Alternative zur B4.» Vor allem Pendler würden Zeit gewinnen.

Von Braunschweig nach Herzberg fahren die Züge nun auch am Sonntag stündlich, um den Südharz im Freizeitverkehr besser anzubinden. Möglich wurde dies auch durch die Inbetriebnahme digitaler Stellwerke im Harz. Einzelne zusätzliche Zugpaare werden auch zwischen Uelzen, Stendal und Magdeburg eingelegt. In Südniedersachsen gibt es Verbesserungen im Regionalverkehr Richtung Nordhessen. Die Züge von Göttingen über Eschwege nach Bebra fahren künftig im festen Stundentakt. Zwischen Göttingen und Kassel gibt es in der Hauptverkehrszeit einen Halbstundentakt.

Im Fernverkehr gibt es einzelne zusätzliche Zugpaare, die Niedersachsen besser anbinden. Montags bis freitags pendelt ein zusätzlicher ICE zwischen Hamburg und München mit Halten in Lüneburg, Uelzen, Celle, Hannover und Göttingen. Einen zusätzlichen ICE gibt es im morgendlichen Berufsverkehr von Hannover über Wolfsburg nach Berlin. Samstagabends fährt ein zusätzlicher ICE von Berlin über Braunschweig, Hildesheim und Göttingen nach Kassel, der am Sonntagmorgen zurückfährt.

Dem Trend zu mehr Tourismus im eigenen Land entgegen kommen Verbesserungen auf der Emslandstrecke Richtung Küste. Einige bisher nur an Wochenenden in der Sommersaison fahrende IC-Züge zwischen Köln und dem Ruhrgebiet und Norddeich pendeln künftig ganzjährig.

Außerdem kommen verstärkt neue Züge auf wichtigen Verbindungen zum Einsatz. Auf der ICE-Linie Berlin-Köln/Düsseldorf werden sukzessive ICE 4-Züge mit mehr Sitzplätzen und der Möglichkeit der Fahrradmitnahme eingesetzt. Vom Juni an gehen außerdem auf der Linie Hamburg-Frankfurt-Schweiz die neuen XXL-ICE mit 13 Wagen und 918 Sitzplätzen an den Start.

Für junge Erwachsene in Niedersachsen gibt es außerdem von Sonntag an die U21-Freizeitkarte für den Regionalverkehr, die von 14.00 Uhr an und an Wochenenden, Feiertagen sowie in allen niedersächsischen Schulferien ganztägig gilt. Für 29 Euro im Monat oder als Jahresabo für 25 Euro pro Monat sind unter 21-Jährige mit dem Ticket unterwegs, das auch für Fahrten nach Bremen, Hamburg, Hengelo sowie zu einigen angrenzenden Stationen in Nordrhein-Westfalen und Hessen gilt.

Im Regionalverkehr wurde unterdessen im Niedersachsentarif auf eine Preiserhöhung verzichtet. Die Fahrkartenpreise mit den Regionalzügen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg bleiben also unverändert.

