Ein aufgesprengter Geldautomat hängt im Vorraum einer Bank. Foto: Arnulf Stoffel/dpa/Archivbild

Flintbek (dpa/lno) – Unbekannte haben am Bahnhof in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Anwohner hätten am frühen Montagmorgen kurz vor 4.00 Uhr einen lauten Knall gehört, teilte die Polizei mit. Über die Höhe des verschwundenen Geldes seien noch keine Angaben möglich.