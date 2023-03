Lübeck (dpa/lno) –

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Lübeck-Kücknitz gesprengt. Zeugen meldeten die Sprengung gegen 01.52 Uhr, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand. Die Höhe des Sachschadens ist zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt nun nach möglichen Tätern und den Hintergründen der Tat.