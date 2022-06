Fahrgastverband sieht Nahverkehr mit 9-Euro-Tickets gestärkt

Ein junger Mann hält im Hauptbahnhof ein 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn in der Hand. Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Oldenburg (dpa/lni) –

Durch das 9-Euro-Ticket sind wieder mehr Menschen im Nordwesten in Busse und Bahnen gestiegen. Die neuen bundesweit gültigen Monatskarten führten zu erheblichen Zuwächsen, wie der Fahrgastverband Pro Bahn am Sonntag in einer ersten Zwischenbilanz für Niedersachsen und Bremen mitteilte. Nicht nur auf den Hauptstrecken, sondern auch vielen Nebenrouten hätten viele Menschen den ÖPNV genutzt, die vorher eher nicht mit Bus und Bahn unterwegs gewesen seien.

Das befürchtete Chaos ist dem Verband zufolge in den beiden Ländern ausgeblieben, auch wenn es in Einzelfällen zu Zugausfällen und Polizeieinsätzen kam. Die Züge seien etwa über Pfingsten oder zum Niedersachsen Tag in Hannover oft sehr voll, aber selten überfüllt gewesen. Angesichts der bevorstehenden Sommerferien rechnet der Verband mit weiter steigenden Nutzerzahlen und forderte Verbesserungen auch über die Geltungsdauer des 9-Euro-Tickets hinaus.