Fahrerloser Kleintransporter überrollt Fußgängerin

Hamburg (dpa) –

Ein fahrerloser und wohl nicht ausreichend gesicherter Kleintransporter ist am Bahnhof Hamburg-Dammtor Treppenstufen herabgerollt und hat dann eine Fußgängerin überfahren. Die 26-Jährige habe Glück im Unglück gehabt und lediglich Prellungen erlitten, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht mit. Rettungskräfte hätten die unter dem Fahrzeug liegende Frau befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen stand der Transporter nicht ausreichend gesichert auf einem Parkplatz, als er sich von selbst in Bewegung setzte und eine achtstufige Treppe auf dem Dag-Hammarskjöld-Platz hinabrollte.