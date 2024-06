Fahrerin bei Unfall auf A25 schwer verletzt: Hund büxt aus

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der A25 nahe Hamburg-Curslack ist am Samstag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie sei mit ihrem Wagen aus unbekannter Ursache in die Leitplanke der Richtungsfahrbahn Hamburg gefahren, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Die Frau im Alter von Mitte 50 wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aus dem Unfallauto und aus dem Wagen eines Ersthelfers seien zwei Hunde auf die Autobahn gelaufen. Einen der Vierbeiner konnten die Rettungskräfte einfangen. Der Hund der verletzten Frau sei dagegen verschwunden. «Der war pfiffiger als wir», sagte ein Beamter des Polizei-Lagezentrums. Zuvor hatten das «Hamburger Abendblatt» und «Tag24» über den Unfall berichtet.