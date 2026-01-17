Fahrerflucht nach ungebremstem Zusammenstoß in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Auffahrunfall in Hamburg ist der Verursacher zusammen mit seinem Beifahrer von der Unfallstelle geflohen. Der Wagen stieß am Morgen an einer roten Ampel auf der B5 vor der Abfahrt Billstedt ungebremst mit einem weiteren Fahrzeug zusammen und prallte daraufhin selbst gegen die Ampel, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Weil das Auto nicht mehr fahrbereit war, flüchteten die beiden Insassen zu Fuß. Der Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt, wie es hieß. Zum entstandenen Schaden gab es noch keine Informationen.