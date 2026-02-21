Fahrerflucht nach Unfall auf B 207

Großenbrode (dpa/lno) –

Ein Auto ist bei einem Überholmanöver auf der B 207 mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, flüchteten die 25 und 20 Jahre alten Insassen des Wagens nach dem nächtlichen Unfall.

Die Polizei stoppte die Männer kurze Zeit später, beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Atemalkoholtest habe bei einem der beiden einen Promillewert von 1,3 ergeben. Wer der Fahrer war, ist laut Polizei unklar.

Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Zu der Schwere der Verletzungen der beiden Männer sowie zur Schadenshöhe wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Straße bei Großenbrode (Kreis Ostholstein) sei nach dem Unfall voller Trümmer gewesen.