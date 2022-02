Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto: Beifahrer stirbt

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bad Fallingbostel (dpa/lni) – Bei einem schweren Autounfall in Bad Fallingbostel im Heidekreis ist ein 26-Jähriger ums Leben gekommen. Der ebenfalls 26 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Sonntagmorgen hatte er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei überfuhr er den Angaben zufolge einen Bürgersteig, rammte mit der Beifahrerseite einen Baum und durchbrach ein Metalltor. Schließlich touchierte das Auto eine Scheune und blieb auf dem angrenzenden Grundstück liegen. Der Beifahrer wurde aus dem Auto geschleudert und tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren vermutlich zu schnelles Fahren und Alkohol die Ursachen des Unfalls.

