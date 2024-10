Fahrer verliert Kontrolle über Bus

Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

Ein Busfahrer in Flensburg hat am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten und die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Fahrer schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach wurden auch fünf weitere Menschen verletzt.

Der Fahrer eines dänischen Linienbusses sei infolge des Notfalls am Dienstagnachmittag in zwei Autos gefahren. Zwei Menschen erlitten schwere Verletzungen, drei Menschen seien leicht verletzt. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Die stark befahrene Straße sei für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Dies habe zu einer erheblichen Verkehrsbelastung innerhalb des Stadtgebiets geführt.