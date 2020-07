Der Schriftzug «Unfall» leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ringe (dpa/lni) – Ein 21 Jahre alter Fahrer hat in Ringe (Kreis Grafschaft Bentheim) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich überschlagen. Er und sein 19-Jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Ursache für den Unfall am Donnerstagabend war zunächst unklar.