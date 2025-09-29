Fahrer übersieht Stauende – lebensgefährlich verletzt

Stuhr (dpa/lni) –

Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der A1 auf einen Sattelzug am Ende eines Staus aufgefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Zu dem Unfall sei es zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Der Fahrer des Transporters hatte demnach wohl das Ende des Staus übersehen. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die A1 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.