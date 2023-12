Fahrer ohne Führerschein gestoppt: Vor 20 Jahren entzogen

Quickborn (dpa/lno) –

Seinen Führerschein hat er bereits seit mehr als 20 Jahren nicht mehr: Ein 40 Jahre alter Mann übergab bei einer Polizeikontrolle am Mittwochabend in Quickborn (Kreis Pinneberg) sofort freiwillig den Autoschlüssel, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach polizeiinternen Recherchen besteht der Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein dürfte, da ihm diese bereits vor mehr als 20 Jahren rechtskräftig entzogen wurde. Dem 40-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.