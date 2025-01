Fahrer gerät unter eigenes Auto – lebensgefährlich verletzt

Mildstedt (dpa/lno) –

Ein 19-Jähriger ist im Kreis Nordfriesland bei einem Unfall unter sein eigenes Auto geraten und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam er in Mildstedt in der Nacht zu Sonntag mit seinem Wagen wahrscheinlich wegen zu hoher Geschwindigkeit und vermutlich bei Glätte von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der junge Mann wurde ersten Erkenntnissen zufolge aus dem Wagen geschleudert. Das Auto sei auf die Seite gekippt und habe ihn eingeklemmt. Verkehrsteilnehmer hätten das Auto gesehen und den Notruf gewählt. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik.