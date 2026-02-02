Fahrer flüchtet betrunken vom Unfallort

Ein betrunkener Fahrer flüchtet nach einem Zusammenstoß mit mehreren Autos und einer Hauswand vom Unfallort. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Drei Fahrzeuge und eine Hauswand sind bei einem Verkehrsunfall in der Nacht im Hamburger Stadtteil Billstedt beschädigt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, flüchteten der mutmaßliche Unfallverursacher sowie möglicherweise auch weitere Insassen des Autos.

Die Polizei suchte den Fahrer und konnte ihn antreffen. Er war alkoholisiert. Bei dem Unfall wurde er nicht verletzt. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine genauen Informationen, er wird jedoch als hoch eingeschätzt.