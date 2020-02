Fahrer flieht auf A2 in Schlangenlinien vor der Polizei

Braunschweig (dpa/lni) – Nach einer Verfolgungsfahrt über die Autobahn 2 hat die Polizei am Dienstagabend einen betrunkenen Autofahrer festgenommen. Ab Braunschweig-Hafen habe der 44-Jährige Haltesignale ignoriert und sei unbeirrt mit Tempo 80 in Schlangenlinien weitergefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

An der Anschlussstelle Lehrte-Ost verließ der Flüchtende die A2 und touchierte auf einer Kreisstraße den Streifenwagen der Beamten. Kurz darauf hielt der Fahrer am Fahrbahnrand an und ließ sich widerstandslos festnehmen. Andere Fahrer hatten den Mann aufgrund seiner unsicheren Fahrweise gemeldet.

Verletzt wurde bei der Flucht niemand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Nur wenige Stunden zuvor war in Braunschweig der Prozess gegen einen 38-Jährigen gestartet, der bei einer Verfolgungsfahrt unter Drogeneinfluss einen Unfall verursachte, bei dem ein Unbeteiligter starb.

