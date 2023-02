Fahrer fährt nach illegalem Autorennen gegen Baum und flieht

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem illegalen Rennen mit zwei Autos in Hamburg hat einer der Fahrer einen schweren Unfall gehabt und ist zu Fuß vom Unfallort geflohen. Der Wagen des Fahrers kam in der Nacht zu Mittwoch von der Straße ab, wickelte sich um eine Straßenlaterne und schleuderte gegen einen Baum, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte. Trotz des schweren Unfalls habe der Täter aussteigen können und sei davongerannt. Derzeit wird nach ihm und dem zweiten Fahrer, der ebenfalls fliehen konnte, gefahndet.

Das folgenschwere Rennen hinterließ nach Angaben der Polizei ein Trümmerfeld, so dass die Straße für Aufräumarbeiten längere Zeit gesperrt werden musste.