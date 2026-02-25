Fahrer fährt mit Blaulicht – Polizei beschlagnahmt sein Auto

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einer illegalen Fahrt mit Blaulicht über die A1 hat die Hamburger Polizei einem Autofahrer den Wagen weggenommen. Um schneller voranzukommen, habe der 54-Jährige am Dienstagnachmittag am Dreieck Norderelbe andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt und mit Lichthupe und einem Blaulicht auf dem Armaturenbrett bedrängt. Teilweise hätten Autofahrer eine Rettungsgasse in Richtung Norden (Lübeck/Berlin) gebildet, die der 54-Jährige genutzt habe. Ein Zeuge verständigte die Polizei.

Am Kreuz Hamburg-Ost sei der Blaulichtfahrer auf die A24 in Richtung Innenstadt abgebogen. Die Beamten stoppten ihn an der Anschlussstelle Jenfeld. Bei der Kontrolle habe der Fahrer einen offensichtlich gefälschten spanischen Führerschein vorgelegt, den die Polizisten sicherstellten. Auch das Blaulicht und das Auto wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun wegen Urkundenfälschung, Amtsanmaßung, Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.