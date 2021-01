Fahrer entdeckt schlafenden Eindringling in seinem Auto

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Ein 57-jähriger Autofahrer hat in Hannover einen schlafenden Mann in seinem geparkten Wagen entdeckt und daraufhin die Polizei gerufen. Der 43 Jahre alte Eindringling habe daraufhin angegeben, er wisse nicht, wie er in den Pkw gekommen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Autofahrer hatte den Angaben zufolge am Neujahrstag spazieren gehen wollen und dabei bemerkt, dass die Scheiben seines Fahrzeugs beschlagen waren. Zunächst dachte er sich nichts dabei und setzte seinen Spaziergang fort. Als er dann am Nachmittag zurückkehrte, sah er, dass das Standlicht seines Autos eingeschaltet war. Daraufhin schaute er in seinen Wagen und sah den schlafenden Eindringling.

Der 43-Jährige hatte die Plastikverkleidung unter dem Lenkrad abgerissen, einen Kabelbaum freigelegt sowie die Bedienungsanleitung des Autos in seinen Rucksack gepackt. Die Polizei durchsuchte den Mann und fand dabei Betäubungsmittel. Ein Atemalkoholtest vor Ort fiel negativ aus. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

