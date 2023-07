Fahrer bei Unfall auf Autoshow leicht alkoholisiert

Hannover (dpa) –

Ein Autofahrer, der auf einer Autoshow in Hannover einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht hat, ist zum Unfallzeitpunkt leicht alkoholisiert gewesen. Das ergab ein Atemalkoholtest nach dem Unfall. Das Ergebnis der Blutuntersuchung des 57-Jährigen stehe noch aus, sagte eine Polizeisprecherin am Montagvormittag. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Der Unfall ereignete sich am Samstag auf einer Show für amerikanische Oldtimer auf dem Schützenplatz in Hannover. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer mit seinem dunkelgrünen Ford Mustang auf dem Veranstaltungsgelände unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in die Menschengruppe fuhr. Er gab an, die Kontrolle über seinen Wagen verloren zu haben.

Fünf Besucher wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer. Der Zustand einer verletzten Person wurde zwischendurch als lebensgefährlich eingestuft. Das Unfallauto wurde von der Polizei beschlagnahmt und soll nun auf technische Defekte untersucht werden.