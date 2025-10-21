Fahrer aus dem Auto geschleudert – tödlich verletzt

Bliestorf (dpa/lno) –

Ein Autofahrer ist im Kreis Herzogtum Lauenburg tödlich verunglückt. Der 24-Jährige kam laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagmittag von der Fahrbahn bei Bliestorf ab. Der Wagen sei gegen eine Straßenlaterne und kleine Bäume gefahren, habe sich überschlagen und sei in einem Bachlauf gelandet. Der Fahrer sei aus dem Auto geschleudert worden. Er konnte nur noch tot geborgen werden. An dem Auto ist ein Totalschaden entstanden.