Fahrbahnsanierung – A7 wird Richtung Norden gesperrt

Rendsburg (dpa/lno) –

Für eine Fahrbahnsanierung steht auf der A7 im Kreis Rendsburg-Eckernförde am nächsten Wochenende eine Sperrung an. Zwischen den Anschlussstellen Rendsburg und Owschlag wird der Verkehr für knapp zweieinhalb Tage umgeleitet, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Sperrung beginnt am Freitag (20.9.) um 21.00 Uhr und soll planmäßig am folgenden Montag (23.9.) um 5.00 Uhr wieder enden.

Bereits einen Tag vorher werden am Donnerstag (19.9.) die ebenfalls betroffenen Auf- und Abfahrten bei Büdelsdorf gesperrt. Die Fahrbahn Richtung Süden nach Hamburg wurde bereits saniert und ist daher von der Sperrung nicht betroffen. Die Bauarbeiten finden im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A7 statt.