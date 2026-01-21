Fahrbahnmarkierung nicht gut – wieder Vollsperrung der A24

Überraschend ist die A24 zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin in Mecklenburg zum dritten Mal binnen zwei Wochen voll gesperrt worden. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Hagenow (dpa) –

Die Autobahn 24 ist zum dritten Mal in zwei Wochen zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in beiden Richtungen voll gesperrt worden. Laut der zuständigen Autobahnpolizeiinspektion Stolpe dauert die Sperrung von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Gerade erst aufgebrachte Fahrbahnmarkierungen im Bereich zweier geplanter Brückenbaustellen müssten erneuert werden, hieß es. Autofahrer seien irritiert gewesen und hätten sich falsch eingeordnet.

Dritter Mittwoch in Folge mit Vollsperrung

Die A24 war zwischen den beiden Anschlussstellen bereits am 7. und 14. Januar jeweils zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr voll gesperrt, um die Vorbeileitung des Verkehrs an den beiden Brückenbaustellen vorzubereiten.

An den beiden Baustellen wird der Verkehr in Richtung Hamburg nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes in den kommenden sechs Monaten über die Richtungsfahrbahn Berlin geleitet. Zwei Behelfsbrücken bei Neu Zachun und Lüblow werden demnach errichtet.

«Diese ersetzen dann Brücken, die jetzt schon in keinem guten Zustand sind», erklärte ein Unternehmenssprecher. «Im schlechtesten Fall hätten wir unkontrollierte Brückenabgänge. Damit auch lange und massive Behinderungen auf der Strecke. All das werden wir jetzt vermeiden.»

Stau infolge der Vollsperrung

Gegen Mittag staute sich der Verkehr aus Richtung Hamburg vor der Abfahrt Hagenow auf zwei Kilometern. Laut ADAC mussten die Autofahrer mindestens 39 Minuten Zeitverlust einplanen. In der Gegenrichtung meldete der ADAC vor der Abfahrt Wöbbelin dichten Verkehr und mindestens fünf Minuten Zeitverlust.