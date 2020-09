Fahrbahnerneuerungen auf A7

Polizeiauto mit Blauchlicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Verden (dpa/lni) – Wegen Fahrbahnerneuerungen wird die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Thieshope und Seevetal-Ramelsloh in Fahrtrichtung Hamburg von Freitag (9.00 Uhr) bis Sonntag (etwa 24.00 Uhr) voll gesperrt. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden am Montag mitteilte, ist die Auffahrt der Anschlussstelle Thieshope in Fahrtrichtung Hamburg bereits ab Donnerstag (etwa 21.00 Uhr) nicht mehr befahrbar. Umleitungen werden eingerichtet. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Die Baukosten belaufen sich den Angaben zufolge auf rund 650 000 Euro.

Am Wochenende 19./20. September wird der Elbtunnel an der A7 voll gesperrt. 55 Stunden lang wird die wichtigste Nord-Süd-Verbindung zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen blockiert sein. Die Sperrung ist erforderlich, weil die Software des Tunnelrechners ausgetauscht werden muss.

PM